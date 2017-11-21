Пацієнти, які не підпишуть декларацію з лікарем, будуть самі платити за медпослуги, - МОЗ

Пацієнти, які не підпишуть декларацію з лікарем первинної ланки, з 2020 року не зможуть отримувати безкоштовні медичні послуги. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Підписуючи декларацію, пацієнт повідомляє Національну службу здоров'я України про вибір лікаря первинної медичної допомоги. На основні цієї інформації, занесеної в реєстр, НСЗУ обчислює кошти, які за контрактом має отримати медична практика, до якої прикріпився пацієнт. З 2020 року, коли медична реформа повністю запрацює, лікар не зобов'язаний надавати послуги первинної медичної допомоги людині, яка відмовляється підписувати декларацію. Оскільки з 2020 року лікарі первинної допомоги будуть отримувати гроші тільки за пацієнтів, які обрали їх своїми лікарями і підписали декларації", - йдеться у повідомленні.

Водночас якщо людина потребує екстреного втручання, лікар має надати допомогу незалежно від того, чи підписав пацієнт декларацію.

В МОЗ наголошують, що підписати декларацію з лікарем "первинки" можна під час першого візиту до медзакладу. Поки пацієнт не звернеться за медичною допомогою, ці послуги оплачуватися не будуть. Після першого ж звернення та підписання декларації з лікарем за пацієнта починає платити держава.

Ті громадяни, які не укладуть з лікарем первинної ланки декларацію, зможуть за власні кошти купувати у лікарів необхідні медичні послуги. У МОЗ наголошують, що це не є незаконним, але не буде регулюватися державою, і оцінка якості цих послуг залишиться поза системами державного контролю якості.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).