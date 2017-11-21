Парламенти 14 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу, – МЗС

Пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні вшановано у рамках міжнародних організацій, а також визнано геноцидом українського народу на парламентському рівні в 14 країнах світу. Про повідомили в прес-службі МЗС України, передає УНН.

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні визнано на парламентському рівні геноцидом українського народу в наступних державах: Грузії, Еквадорі, Естонії, Колумбії, Латвії, Литві, Мексиці, Парагваї, Перу, Польщі, Угорщині. Окрім цього, на парламентському та регіональному рівні Голодомор визнали як геноцид в Австралії, Канаді та Португалії.

Як зазначили в МЗС, на регіональному (муніципальному) рівні відповідні рішення було ухвалено в Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Іспанії, Італії та США.

Більше того, в декількох країнах світу відзначають пам’ять жертв голодомору в Україні.

“Законодавчими органами Іспанії, Франції, Чилі, Чехії, Словаччини, Андорри, Аргентини та Мексики були ухвалені резолюції щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору”, — повідомили в Міністерстві.

За інформацією відомства, Сенат та Загальні збори штату Нью-Джерсі (США) прийняли спільну резолюцію про визнання листопада 2017 р. як місяця для вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні у 1932-33 рр.

Нагадаємо, 7 листопада 2017 року співголови Українського Кокусу в Конгресі США С.Левін, Е.Гарріс, М.Каптур та Б.Фітцпатрік внесли проект резолюції щодо 85-ї річниці Голодомору-геноциду в Україні.

Також нагадаємо, що 7 листопада 2017 року в британському Парламенті відбулися дебати щодо Голодомору в Україні. Дебати були ініційовані депутатом від правлячої Консервативної партії Великої Британії, участь в яких взяли представники правлячої та опозиційних партій, у тому числі з числа членів “Групи дружби” з Україною. Було одностайно наголошено, що Голодомор був навмисно організованою Сталіним кампанією, покликаною знищити значну частину українського населення. Депутати закликали Уряд Великої Британії визнати Голодомор геноцидом Українського народу.