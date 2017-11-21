Порошенко звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки України

21 листопада, 2017 - 12:08
Президент України Петро Порошенко звільнив Володимира Синькевича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.
Відповідний Указ №378 глава держави підписав 20 листопада, повідомляє прес-служба президента.
"Звільнити Синькевича Володимира Геннадійовича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в документі.
Причини звільнення в Указі не вказано.
Нагадаємо, 13 вересня 2017 року Президент призначив головою Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.