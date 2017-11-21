Посол України розкритикував рішення Білорусі про оголошення персоною нон ґрата українського дипломата

Посол України в Мінську Ігор Кизим заявляє, що не згоден із рішенням білоруської сторони про оголошення персоною нон грата співробітника українського посольства у Мінську Ігоря Скворцова, але не міг не виконати цього рішення. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

"Коли я перебував у будівлі МЗС Білорусі, то мені дали ноту про оголошення Ігоря Скворцова персоною нон грата. Я відповів, що не буду заперечувати, не можу не виконати, і протягом певного часу Ігор Скворцов поїхав. Я сказав, що це нісенітниця, але я повинен виконувати", – сказав він.

Нагадаємо, у понеділок влада Білорусі оголосила персоною нон грата радника посольства України у Мінську Ігоря Скворцова у справі затриманого українського журналіста Павла Шаройка.

За словами офіційного представника КДБ Білорусі Дмитра Побяржин, Шаройко підтвердив, що нібито "координацію його розвідувальної діяльності здійснював співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Ігор Скворцов, який діяв під прикриттям радника посольства України у Білорусі".

Журналіста суспільного мовлення "UA: Українське радіо", громадянина України Павла Шаройка затримали 25 жовтня в Мінську співробітники білоруського КДБ.