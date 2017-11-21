Президент Ірану проголосив кінець "Ісламської держави"

Президент Ірану Хасан Рухані в прямому ефірі на державному телеканалі проголосив кінець "Ісламської держави", повідомляє Reuters.

Раніше командир іранської гвардії генерал-майор Касем Сулеймані виступив з аналогічною заявою, яку було оприлюднено на новинному сайті гвардії. Минулого тижня ЗМІ Ірану опублікували фотографії командира, який перебував у місті на сході Сирії. За словами Сулеймані, це був останній місто, взятий з-під контролю "Ісламської держави".

Відзначено, що іранська гвардія, найпотужніша військова сила в країні, вже кілька років веде бойові дії на боці президента Сирії Башара Асада.

Конфлікт в Сирії розпочався в 2011 році з демонстрацій, які були частиною Арабської весни. У 2012 році це переросло в громадянську війну, протестувальники вимагали відставки президента Башара аль-Асада і завершення майже 50-річного однопартійного правління баасистів.

Пізніше на підтримку Асада виступив і Іран. Як передавали ЗМІ, іранський уряд періодично надавав Сирії обладнання та фінансову допомогу для ослаблення західних санкцій. Крім цього, він постачав паливо і військові кораблі.

Після цього США звинуватили Іран у таємному пособництві Асаду в його намірі "придушити протести". Зазначимо, що у військовий конфлікт в Сирії втрутилася і терористична організація "Ісламська держава".