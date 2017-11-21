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Президент Зімбабве Мугабе подав у відставку після 37 років правління

21 листопада, 2017 - 18:20
Фото: Joinfo

Спікер парламенту Зімбабве заявив, що президент Роберт Мугабе, який керував країною 37 років, пішов у відставку.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Парламент Зімбабве проголосував за імпічмент Роберту Мугабе. Після цього політик подав у відставку.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що в Зімбабве військові захопили владу, усунувши президента Роберта Мугабе, який керував країною з 1980 року.

Жителі Зімбабве активно вкладають гроші в авто, нерухомість, цінні папери та криптовалюту, щоб вберегти свої кошти від катастрофічної інфляції.

Роберта Мугабе посадили під домашній арешт, проте він зміг відвідати випускний в університеті в Хараре.

Вранці 20 листопада стало відомо, що Мугабе нібито погодився піти з посади. Йому за це пообіцяли імунітет та збереження майна.

Джерело: Еспресо
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