Президент Зімбабве Мугабе подав у відставку після 37 років правління

Спікер парламенту Зімбабве заявив, що президент Роберт Мугабе, який керував країною 37 років, пішов у відставку.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Парламент Зімбабве проголосував за імпічмент Роберту Мугабе. Після цього політик подав у відставку.

Parliament resolved. Mugabe gone, he has about 24 hours left. pic.twitter.com/Pofg2KzVZV — ZANU PF (@zanu_pf) 21 ноября 2017 г.

BREAKING: Zimbabwe Parliament speaker says Mugabe has resigned, has received letter from him. — The Associated Press (@AP) 21 ноября 2017 г.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що в Зімбабве військові захопили владу, усунувши президента Роберта Мугабе, який керував країною з 1980 року.

Жителі Зімбабве активно вкладають гроші в авто, нерухомість, цінні папери та криптовалюту, щоб вберегти свої кошти від катастрофічної інфляції.

Роберта Мугабе посадили під домашній арешт, проте він зміг відвідати випускний в університеті в Хараре.

Вранці 20 листопада стало відомо, що Мугабе нібито погодився піти з посади. Йому за це пообіцяли імунітет та збереження майна.