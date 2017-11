Президент Зімбабве Мугабе подав у відставку після 37 років правління

Спікер парламенту Зімбабве заявив, що президент Роберт Мугабе, який керував країною 37 років, пішов у відставку.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Парламент Зімбабве проголосував за імпічмент Роберту Мугабе. Після цього політик подав у відставку.

Parliament resolved. Mugabe gone, he has about 24 hours left. pic.twitter.com/Pofg2KzVZV

BREAKING: Zimbabwe Parliament speaker says Mugabe has resigned, has received letter from him.