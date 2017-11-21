Село у Швейцарії пропонує сім'ям 60 тисяч євро за переїзд туди

Мешканці невеликого села на південному заході Швейцарії вирішили запропонувати значну суму коштів людям, які захочуть туди переїхати.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на швейцарське видання 20 minutes.

В останні роки кількість жителів села Альбінен над долиною Рони на висоті 1300 метрів над рівнем моря постійно зменшується.

Три родини нещодавно залишили село, а втрата восьми учнів означала закриття місцевої школи. Багато будинків у селі використовуються тільки для відпочинку.

У селі на сьогодні живуть 240 жителів, в тому числі двоє дітей початкового шкільного віку та п'ять дітей середнього шкільного віку, які їздять на навчання за 20 кілометрів.

Ініціативна група виступила з пропозицію до муніципалітету про фінансове заохочення нових жителів. Більше половини жителів села підтримали пропозицію, і тепер за неї мають проголосувати 30 листопада.

Сім'ї, які вирішать придбати або побудувати будинок у селі, зможуть отримати 25 000 франків (21,4 тисячі євро) на одного дорослого та 10 тисяч франків (8500 євро) на одну дитину. Таким чином, родина з чотирьох осіб може отримати 70 тисяч франків (60 тисяч євро).

Але для отримання цих грошей є певні умови. Нові жителі повинні бути молодшими 45 років і мають взяти на себе зобов’язання проживати в селі щонайменше 10 років.

Будинки, яке вони купують або будують, мають коштувати як мінімум 200 тисяч франків (171 тисяча євро), і вони повинні бути їх основним місцем проживання.