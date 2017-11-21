Столичний транспорт змінив графік у зв'язку з проведенням заходів до Дня Гідності та Свободи

Станція метро "Хрещатик" змінить графік роботи у зв'язку з проведенням заходів до Дня Гідності та Свободи. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» у Facebook.

"Сьогодні, 21 листопада, у центрі столиці проходитимуть заходи до Дня Гідності та Свободи. Станція метро «Хрещатик» (вихід до вул. Інститутська) відкриється після закінчення заходів. Також внесено зміни до маршрутів наземного транспорту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили у КП "Київпастранс", 21 листопада (з 07:00 до закінчення заходів) вносяться зміни в роботу тролейбусних маршрутів № 6, № 16, № 18.

Тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська".

Рух тролейбусів маршрутів № 16, № 18 буде організовано від вул. Академіка Щусєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

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