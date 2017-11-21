Суд переніс розгляд клопотання про досудове слідство щодо Онищенка

Солом'янський районний суд Києва переніс на невизначений термін розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство щодо народного депутата Олександра Онищенка.

"Засідання перенесено на невизначений термін через хворобу судді", - сказали в суді.

Народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року О.Онищенка було оголошено в національний розшук.

4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і можливу екстрадицію О.Онищенка.

Нагадаємо, раніше прокуратура Іспанії відмовила Україні в екстрадиції Онищенка.