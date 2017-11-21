Туреччина більше не відповідає вимогам статусу кандидата на вступ до ЄС, - екс-голова Євроради

Туреччина, яка стала офіційним кандидатом на вступ до ЄС у 1999 році, більше не відповідає вимогам цього статусу. Про це під час перебування у Канаді заявив колишній голова Європейської ради Герман ван Ромпей, повідомляє Укрінформ.

"Угода між Туреччиною та ЄС досі діє, оскільки це в інтересах обох сторін. Однак у решті питань ми зараз переважно суперечимо один одному, тож із точки зору перемовин про членство Туреччина більше не відповідає базовим критеріям, що висуваються до держав-кандидатів", - сказав Ромпей.

Він додав, що ніколи "не відчував ентузіазму" щодо ідеї надання Туреччині цього статусу. "Я не підтримував цього і був радий перебувати в опозиції до цього рішення. Я не був сповнений ентузіазму, адже розумів, що членство Туреччини у ЄС має дуже малу підтримку усередині Євросоюзу, якщо взагалі має бодай якусь", - зазначив політик, який на той момент був міністром фінансів Бельгії.

Ромпей звернув увагу, що перемовини про набуття Туреччиною членства у ЄС розпочалися аж через 6 років після отримання країною статусу офіційного кандидата, що є "дуже дивним". "Нині ж пройшло майже 10 років з часу початку перемовин, але ми досі ні до чого не домовилися. У звичайний час, коли між державами є довіра, треба покласти усе на стіл і сказати: ми не зможемо провести це через наші парламенти і у випадку організації референдуму – програємо, але для ухвалення рішення потребуємо одностайності", - наголосив Ромпей.

За його словами, відносинам ЄС та Туреччини дуже бракує довіри. "Для подібної відкритої розмови необхідна довіра", - підсумував екс-голова Європейської Ради.

Як відомо, Туреччина отримала офіційний статус кандидата на вступ до ЄС у 1999 році, однак перемовини із цього приводу розпочалися лише у 2005 році. До цього часу значного прогресу в них досягнуто не було.