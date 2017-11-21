Туреччина не розглядає питання про розрив зв'язків з НАТО після скандалу на навчаннях у Норвегії. Про це заявив речник турецького президента Ібрагім Калін, повідомляє ЄП з посиланням на Hurriyet.

"Очевидно, цілком неприйнятно таке зробити щодо будь-якої країни, особливо щодо нашого президента-засновника Ататюрка та нашого нинішнього президента, і сподіватися, що Туреччина не реагуватиме на це. Це неможливо", - сказав Калін.

Калін зазначив, що Туреччина отримала вибачення і "це добре, але треба пояснити, як у такій системі, як НАТО - військовому союзі з такою суворою дисциплінованою системою – може таке статися".

"Звичайно, цей інцидент треба розслідувати дуже, дуже ретельно - хто це зробив, хто розмістив ці фотографії там тощо", - додав він.

Відповідаючи на питання про те, чи було це випадково, Калін сказав: "Я не знаю подробиць. Побачимо. На сьогоднішній день ми покладаємося на роз'яснення НАТО, і я думаю, що буде проведено розслідування, і ми почули, як звільнено кілька людей. Але ми прагнемо дізнатися, як це могло статися в НАТО, і щоб це не повторилося".

Як відомо, радник президента Туреччини Ялчін Топчу заявив, що після інциденту в Норвегії настав час переглянути питання членства Туреччини у НАТО.

Як повідомлялось, на навчаннях один із техніків знайшов в інтернеті фотографію Ататюрка та використав її для представлення "ворожих рядів".

Крім того, від імені Ердогана було відкрито фальшивий акаунт у соціальній мережі, спрямований проти НАТО та союзників. Людиною, що відкрила цей рахунок, виявився офіцер норвезької армії, який мав курдське походження.