У Білорусі затримали ще трьох українців, заявляють про порушення кордону

21 листопада, 2017 - 20:21
У понеділок, 20 листопада, білоруські прикордонники затримали трьох громадян України.
Про це повідомляє прес-служба Державного прикордонного комітету Білорусі у Facebook.
Двом чоловікам і одній жінці закидають порушення кордону. Білоруські прикордонники стверджують, що українці приїхали по ягоди.
"Серед затриманих були й ті, кого раніше притягали за подібне правопорушення. Деяким із них заборонено в'їжджати до Білорусі впродовж 5 років", - зазначають у прикордонному комітеті.
Українців затримали у Столинському районі поблизу населеного пункту Деревна. Наразі білоруські правоохоронці проводять перевірку щодо одного із затриманих.
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Джерело: День