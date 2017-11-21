У Білорусі затримали ще трьох українців, заявляють про порушення кордону

У понеділок, 20 листопада, білоруські прикордонники затримали трьох громадян України.

Про це повідомляє прес-служба Державного прикордонного комітету Білорусі у Facebook.

Двом чоловікам і одній жінці закидають порушення кордону. Білоруські прикордонники стверджують, що українці приїхали по ягоди.

"Серед затриманих були й ті, кого раніше притягали за подібне правопорушення. Деяким із них заборонено в'їжджати до Білорусі впродовж 5 років", - зазначають у прикордонному комітеті.

Українців затримали у Столинському районі поблизу населеного пункту Деревна. Наразі білоруські правоохоронці проводять перевірку щодо одного із затриманих.

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