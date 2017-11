У Канаді вшанували жертв Голодомору

У федеральному парламенті Канади в Оттаві відбувся офіційний захід на відзначення 84-их роковин Голодомору в Україні. Прийом відвідали лідери української громади, дипломати, депутати від різних партій та урядовці, передає Укрінформ.

Звернення від уряду Канади озвучив міністр оборони Харджит Саджан. Він згадав про значний внесок вихідців з України у становлення і розвиток Канади і закликав ніколи не дозволити подібному на Голодомор жахіттю повторитися.

Своєю чергою, посол України в Канаді Андрій Шевченко подякував канадцям за збереження української культурної спадщини, часто недоступної мешканцям радянської України. Він нагадав, що перший у світі пам’ятник жертвам Голодомору був встановлений у канадській провінції Альберта за 30 років до того, як подібний монумент з’явився у Києві.

На заході були присутні і двоє свідків Голодомору, які спільно запалили свічу пам’яті.

Гості мали також змогу переглянути виставку, розгорнуту у одному із приміщень парламенту, про жахливий штучний голод, на який українців прирекли радянські керманичі.

Виставка розміщувалася у обладнаному за останнім словом техніки автобусі і розкривала історію Голодомору-геноциду за допомогою документальних фільмів.

У столиці Канада мобільна виставка пробуде ще кілька днів, протягом яких відвідає ряд навчальних закладів. Після цього вона продовжить своє турне усією Канадою. За словами організаторів виставки, вона дозволяє пропагувати соціальну справедливість, права людини та демократичні цінності, грунтуючись на сумних уроках геноциду українців.

The #Holodomor National Awareness Tour mobile classroom is here on Parliament Hill today until 6pm. Please come by find out more and see a short film pic.twitter.com/167qWY7vnt

— Ukr Can Congress (@ukrcancongress) November 20, 2017