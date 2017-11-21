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Олена Пчілка, українська письменниця, меценатка, перекладачка, фольклористка, публіцистка, громадська діячка

У Луцьку відкрили меморіальну дошку страченим на Різдво 1945-го бійцям УПА

21 листопада, 2017 - 19:47

В’ячеслава Новосада  і Антона Мельничука було страчено привселюдно на ринковій  площі Луцька у велике християнське свято – на Різдво 1945  року. Ця подія мала великий резонанс, який дійшов  і до наших днів. Її очевидцями були письменник Анатолій Дімаров, котрий у сорокових роках минулого століття працював кореспондентом обласної газети «Волинь», і Надія Остап’юк, учителька з мого рідного Лаврова, що під Луцьком. Остання тоді навчалася в Луцькому педучилищі, учнів якого зганяли на ринкову площу. Пригадувала, що вони, молодесенькі дівчатка, відверталися від баченого, а енкаведисти, які пильнували натовп, змушували їх відкривати очі... Дімаров же цей епізод описав у книжці мемуарів «Прожити і розповісти».

Меморіальну дошку закатованим упівцям було встановлено на стіні Луцького  медичного коледжу, споруда якого поблизу колишньої ринкової площі. Це сталося на Різдво 2012  року, а у квітні того ж року дошку вперше розбили... Вірогідно,  комусь не подобалися слова,  викарбувані на дошці, що упівців закатували  «московські окупанти». Між тим, на Волині  не було і  нема жодного випадку  наруги над пам’ятниками радянським  воїнам. Замість старої меморіальної  дошки,  на яку посягали вандали, було замовлену нову, з добротного матеріалу. Про закатованих упівців  відомо, що обидва юнаки, В’ячеслав і Антон, стали вояками УПА після того, як німці разом із польськими націоналістами 19 квітня 1943 року винищили їхні родини в селах Красний Сад і Чорний Ліс. Відтоді села Красний Сад не існує, врятувалися одиниці, решта  - понад 100 чоловік – лежать у братській могилі. 100 років земного життя відведено було матері В’ячеслава Новосада, одного із двох повішених. Її врятувало те, що під час нападу на село людей у німецькій формі, котрі розмовляли польською мовою, вона перебувала в льоху і сховалася за кадубом. А син у той час порався у хліві та встиг накритися соломою та гноєм. Проте бачив, хто знищував його родину... Ось така історія появи ще однієї меморіальної дошки  на луцькій «стіні плачу».  Поруч з пам’ятною дошкою загиблим упівцям було встановлено  і дошку випускнику  Луцького медичного коледжу Олександру Сивому. Фельдшер роти особливого призначення «Світязь» Олександр Сивий загинув, виходячи з так званого «зеленого коридору» під Іловайськом. Він був одним із кращих студентів Луцького базового медичного коледжу, колектив якого і зібрав кошти на виготовлення меморіальної пам`ятної дошки своєму випускнику.

 Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Джерело: День
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