У Львові презентують традиційні килими із плівки

Сьогодні, 21 листопада, у львівській галереї «Iconart» відкрилася виставка Наталки Шимін «Трансформація». В експозиції представлені традиційні українські килими, але створені новим, дещо незвичним методом.

Художниця, яка є більш знана для загалу, як художниця костюмів для львівського академічного театру ім. Леся Курбаса постає у зовсім новій іпостаті. Свої килими вона виготовляла із повітряно-бульбашкової плівки, набиваючи в кожен пухирець різнобарвний текстиль. На створення цього проекту із трьох килимів пішло півтора роки. Як віджартовується Наталка Шимін, за цей час можна було вже і виткати такі килими.

Тож відвідувачі можуть побачити традиційні українські орнаменти у зовсім новому виконанні. Таким чином авторка хоче більше зацікавити людей нашими традиціями. І найважливіше – це тема збереження своєї самоідентифікації. Через килимарство поєднатися з тими традиціями, які у нього були закладені.

«Інтерпретація традиційного орнаменту у сучасному матеріалі відсилає нас до коріння, до закодованих у генах традицій. Традицій продовжених та трансформованих сьогодні. Інтерпретація відсилає нас до художнього текстилю – мирного, затишного, такого, що має потенціал розвиватися та злитися із contemporary art», - розповіла Наталка Шимін.

Варто зазначити, що один із представлених килимів уже зберігають у фондах Етнографічного музею. Ще один використовували у перформансі «Посеред раю на майдані» в київському театрі ім. Івана Франка і під мотиви якого готувався стрій для Богдана Ступки.

Оглянути виставку можна буде до 29 листопада.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів. Фото автора