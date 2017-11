У Львові відкрився фотопроект гендерної рівності

Сьогодні, 21 листопада, у львівській галереї «Зелена канапа» відкрився фотопроект Інни Шинкаренко «Чоловік про жінку». Виставка є своєрідним продовженням представленого ще у 2015 році проекту «Жінка. Чоловік».

У першій частині свого проекту Інна Шинкаренко фотографувала успішних та відомих жінок спершу у чоловічому, а згодом у жіночому образах. При цьому моделі повинні були пригадати жіночі та чоловічі риси у собі і потім проявити їх у міміці, жестах мовою погляду.

Проект виявився надзвичайно цікавим для глядачів, тому отримав своє продовження. Цього разу у аналогічному світлі авторка зобразила чоловіків.

Так само як і минулого разу чоловіки фотографувалися двічі. Першого разу проявляючи свою маскулінність. А другого разу… демонструючи свої погляди і думки про жіноцтво, проявляючи свою емпатію до фемінності, шукаючи жіноче в собі.

Зацікавити своїм проектом фотографині вдалося багато відомих львів’ян та киян. Тому на світлинах відвідувачі зможуть побачити зокрема відомого художника Снргія Петлюка, директора Палацу мистецтв Юрія Гнатковського, фотографа Костянтина Смолянінова, художника Влодка Кауфмана, Віталія Чепиногу, Валерія Корсунського та інших.

Варто зазначити, що даний проект є також своєрідною підтримкою кампанія «Тhis is what a feminist looks like», яка нещодавно розгорнулася на світовому рівні. Футболки з цим слоганом охоче надягнули на себе відомі чоловіки по всьому світові. Зокрема Барака Обами і Бенедикта Камбербетча. А британский актор Деніел Крейг підтримав кампанію з гендерної рівності «We Are Equals». Він знявся в рекламному ролику на цю тему, з`являючись у відео відразу в двох ролях – в традиційному образі агента 007 – втіленні мачизму і у ролі директора розвідки М – в жіночому одязі та перуці. Ролик був зроблений до Міжнародного жіночого дня.

Оглянути фотопроект Інни Шинкаренко можна до 17 грудня.

Павло Паламарчук, Львів. Фото автора