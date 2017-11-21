У Нігерії внаслідок теракту загинули щонайменше 50 людей

Щонайменше 50 людей загинули у місті Мубі на північному сході Нігерії внаслідок терористичного акту у вівторок, 21 листопада.

Як повідомляють інформаційні агентства з посиланням на нігерійську поліцію, підліток-самогубця підірвав на собі пояс шахіда у мечеті під час ранкової молитви. Десятки осіб отримали поранення та були доставлені у місцеві шпиталі.

Поки що жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за теракт, проте схожі теракти в цьому регіоні неодноразово організовувало ісламістське угруповання "Боко Харам", яке пов'язане з "Ісламською державою". Місто Мубі перебувало під контролем ісламістів у 2014 році, проте на початку 2015 року нігерійські військові відновили свій контроль над цією місцевістю.