У Нью-Йорку вручили міжнародну телевізійну премію "Еммі"

У Нью-Йорку відбулася церемонія вручення міжнародної телевізійної премії "Еммі" (International Emmy), повідомляє Deadline.

Відзначається, що нагороду отримали 11 претендентів, більшість з яких - представники Великобританії.

Так, кращим актором був визнаний британець Кеннет Брана за серіал "Валландер", що розповідає про комісара Курта Валландера.

Кращою актрисою визнали також представницю Британії Ганну Фріл за серіал "Марчелла".

Перемогу в номінації "Кращий драматичний серіал" отримало норвезьке "Багатство".

Премія в категорії "Кращий телефільм/мінісеріал" дісталася французькій драмі "Не покидай мене".

Телерадіокомпанія BBC отримала нагороду за проект про біженців "Exodus: Our Journey to Europe" в номінації "Кращий документальний фільм".

Також удостоєні призів проекти з Канади, Бельгії, Німеччини, Туреччини.

Нагадаємо, за стрічку "Процес: Російська держава проти Олега Сенцова", російський режисер Аскольд Куров отримав приз на фестивалі документального кіно в Будапешті.