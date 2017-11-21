У Полтаві відбулося два віче, присвячених річниці Майдану

Сьогодні в Україні відзначають четверту річницю початку Революції Гідності. У Полтаві відбулося відразу два народних віче під стінами Полтавської обласної державної адміністрації. Перше пройшло під керівництвом органів влади, друге – за сприяння активістів і тих людей, які безпосередньо брали участь у подіях чотирирічної давнини.

А розпочалися заходи із богослужіння, що відбулося на Алеї Героїв центрального міського кладовища, та покладання квітів до могил бійців, які загинули у російсько-українській війні. Капелан однієї з військових частин Нацгвардії Володимир Храпач наголосив, що воїни віддали найдорожче, що може бути, – свої молоді життя за український народ, за розбудову держави. «Ми не лише сьогодні, але й кожного поминального дня разом із особовим складом приїжджаємо сюди, служимо панахиду, згадуємо наших побратимів. Події 2013-2014 років не лише змінили хід історії, вони змінили свідомість кожного українця. Можна сказати, що ми стали вільною державою, що ми зрозуміли цінності нашого народу, а в серцях плекаємо любов до Батьківщини, до ближнього, до кожного побратима, до кожного українця», - зазначив військовий капелан.

Основна ж частина заходів відбулася під стінами Полтавської ОДА. Сергій Анісімов, який брав участь у тих подіях як в обласному центрі (займався охороною громадського порядку), так і на столичному Майдані, розповідає: «Запам’яталися насамперед найстрашніші речі того періоду – це вбивства, розстріли, кровопролиття. На той момент у людей прокинувся патріотизм. Всі вийшли, щоб показати: це наша держава і не можна її розкрадати. Від самого початку Майдан був мирним – були протести проти свавілля влади. Потім почалися напади на тих людей, хто хотів добитися гідного життя для українців. Полягли герої, яких потім назвали Небесною Сотнею. Хоча сотня – це умовно, їх було значно більше, адже є ті, що й досі вважаються зниклими безвісти».

Друге народне віче відбулося на площі біля Полтавської обладміністрації увечері. Воно об’єднало тих людей, які безпосередньо брали участь у вечірніх зібраннях на Майдані. Аналізує минулі події учасник полтавського Майдану Сергій Бережецький. У той час він, як і більшість небайдужих українців, розумів, що не час відсиджуватися вдома, а потрібно виходити на вулиці й відстоювати свою громадянську позицію. Через проблеми зі здоров’ям чоловік не зміг стати учасником подій у Києві, але із відчуттям обов’язку відвідував саме полтавське віче: «Від 24 листопада, коли було перше віче, я був постійним учасником зібрань, коли штурмували ОДА. На жаль, не все збулося із того, про що ми мріяли і за що стояли, але я вірю, що людей перемогти не зможе ніхто: ні бюрократи, ні хабарники. Моє життя, можна сказати, розділилося на дві частини – «до» і «після» Майдану. Нехай нас тоді було не завжди багато, інколи міліції було набагато більше, але мене сюди тягнуло, тут я відчував споріднені душі».

Після віче активісти пройшли смолоскипною ходою до графіті-меморіалу Героям Небесної Сотні, де поклали квіти та запалили лампадки.

Богдан Проскуров, Полтава, фото автора