У США схвалили продаж протитанкових ракетних комплексів Javelin Грузії

Управління американського міністерства оборони з оборонного співробітництва і безпеки (The US Defense Security Cooperation Agency) повідомило про те, що Держдепартамент США схвалив постачання Грузії протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin на загальну суму в 75 млн доларів. Про це йдеться в прес-релізі відомства на його сайті.

У повідомленні вказується, що влада Грузії раніше висловили бажання придбати 410 ракет до цих комплексів, 72 блоки прицільно-пускового обладнання, 10 навчальних комплексів та 70 набоїв для них. Крім того, американські військові готові надати послуги з технічного обслуговування цих ПТРК і їх транспортування.

"Ця передбачувана поставка зміцнить зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів за рахунок посилення безпеки Грузії. Продаж і підтримка цих озброєнь не змінить військовий баланс сил в цьому регіоні в цілому", - наголошується в повідомленні.

При цьому в управлінні наголошують, що дане повідомлення не означає завершення угоди. Проти поставки має право виступити Конгрес США.

