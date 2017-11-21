У Вінниці відбулася акція "Згадай з чого почалася революція"

У День Гідності та Свободи на майдані Небесної Сотні, що в центрі міста, відбулася акція «Згадай з чого почалася революція». Упродовж кількох годин учасники буремних подіях зими 2013-2014 років ділилися своїми спогадами, студентська молодь читала віршів та співала патріотичні пісні. Щоб відтворити атмосферу революційних днів на майдані волонтери розмістили діжки, у яких горіли дрова, встановили намети, де можна було погрітися і випити гарячого чаю. Для всіх небайдужих діяла тематична фотовиставка.

«На честь усіх, хто брав участь у Революції Гідності, ми вирішили відтворять атмосферу майданівських днів 2013–2014 років. Встановили намет, який простояв на нинішньому майдані Небесної сотні усю зиму. Знайшли діжки, біля яких грілися активісти. Щодня сюди, на цю площу, приходили люди, які приносили продукти, теплі речі, предмети гігієни для активістів Майдану у Києві. Все це зображено на світлинах – «живих» доказах того, що всі разом – ми не переможні, – коментує сотник Вінницької сотні, співорганізатор акції Артем Михайлов. – Цей день – радісний і трагічний водночас. Нація довела, що вона єдина, але ціною людського життя. Усіх велетнів духу, які загинули на Майдані і продовжують гинути на передовій ми вшануємо під час реквієму, який відбудеться сьогодні під кінець робочого дня».

Тим часом у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї вінничани мали можливість переглянути документальний фільм «Як ми стали добровольцями». Показ відбувся за участі кінорежисера, співзасновниці творчого об’єднання «Вавілон13» Лариси Артюгіної. Окрім показу фільму, у фойє Вінницької обласної державної адміністрації презентували триденну тематичну фотовиставку до Дня Гідності та Свободи. На стендах представлені світлини часів Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора