Україна піднялася на 43 місце в рейтингу країн за легкістю сплати податків

Україна піднялася на 43 місце в рейтингу "Оподаткування-2018" (Paying Taxes 2018), що складається Світовим банком та консалтинговою компанією "PwC".

Згідно з рейтингом, Україні вдалося знизити податкове навантаження до 37,8%, що менше, ніж в Євросоюзі - 40,5% і в середньому по світу - 39,6%. Послаблення податкового навантаження на бізнес стало наслідком зменшення ставки ЄСВ (Єдиного соціального внеску, - ред.) до 22%.

За даними Paying Taxes 2018, в Україні відбувається позитивна динаміка щодо кількості податкових платежів на рік - їх п'ять, при середньому показнику в світі - 24, в ЄС - 12. У той же час, на їх підготовку йде 327,5 годин в рік, тоді як цей показник в Євросоюзі становить 161 годин, у світі - 240 годин у рік.

За індексом пост-подання український показник досяг 85,95 при загальному світовому в 59,51 і європейському - 81,6.

Як заявили в "PwC Україна", порівняно з іншими країнами, в Україні відносно прості процедури внесення виправлень у податкові декларації та відшкодування ПДВ за експортними операціями.

Порівняно з 2016 роком Україна поліпшила свою позицію в рейтингу на 41 пункт, зайнявши 43 місце з 190.

Дослідження "Оподаткування-2018" (Paying Taxes 2018) є однією зі складових дослідження "Ведення бізнесу – 2018" (Doing Business 2018) та являє собою щорічний спільний проект Світового банку та компанії PwC, в рамках якого оцінюється кількісні та якісні аспекти сплати податків в 190 країнах. Дослідження виходить 12-й рік поспіль. Звіт на кожен наступний рік публікується восени поточного року за даними минулого року.