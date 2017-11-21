Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу оподаткування майже вдвічі

Україна в рейтингу "Оподаткування 2018" піднялася на 43 позицію з 190 країн порівняно з 84 місцем за результатами в рейтингу "Оподаткування 2017". З огляду на дані оприлюдненого дослідження, Україна порівняно з показниками минулого року, поліпшила свої позиції майже вдвічі - на 41-відсотковий пункт.

"Найбільший вплив на поліпшення позицій у рейтингу показало зниження єдиного соціального внеску з 2017 року. Це мало позитивний вплив на загальне податкове навантаження в Україні", - повідомив партнер компанії "PwC Україна" В'ячеслав Власов на презентаці результатів рейтингу в Києві у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

Рейтинг визначається на основі чотирьох індикаторів: загальна ставка податку, час на подання звітності та сплати податків, кількість платежів, індекс ефективності роботи податкових органів після подання звітності (індекс пост-подачі).

Згідно з оприлюдненими даними, загальне податкове навантаження в Україні становить 37,8%, в Європейському Союзі - 40,5%, тоді як загальний світовий показник - 39,6%. Позитивний тренд Україна показує відносно кількості податкових платежів на рік - їх п'ять, за середнього показнику в світі - 24, в ЄС - 12.

Водночас на підготовку і подання податкової звітності в Україні в середньому потрібно 327,5 години на рік, тоді як в ЄС цей показник - 161 година, а загальний світовий - 240 годин, свідчать дані рейтингу "Оподаткування-2018".

За індексом пост-подачі український показник досяг 85,95 за загального світового в 59,51 і європейського - 81,6.

Як зазначив В. Власов, Україна програє іншим країнам в правилах заповнення податкової звітності.

"Це демонструє рейтинг з року в рік. Крім того, в інших країнах, розташованих вище України в рейтингу, існує реальний електронний документообіг між бізнесом і фіскальними органами. Електронний кабінет функціонує не просто як поштова скриньку, а документообі, що здійснюється в електронному вигляді", - сказав він.

Дослідження "Оподаткування-2018" (Paying Taxes 2018) є однією зі складових дослідження "Ведення бізнесу 2018" (Doing Business 2018) і становить собою спільний щорічний проект Групи Світового банку та компанії PwC, у рамках якого оцінюється кількісні та якісні аспекти сплати податків в 190 країнах. Дослідження виходить 12-й рік поспіль. Звіт на кожен наступний рік публікується восени поточного року за даними минулого року.