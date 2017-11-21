Україна вислала з країни білоруського дипломата у відповідь на оголошення радника посольства України в Білорусі Ігоря Скворцова персоною нон ґрата. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"У зв'язку з тим, що білоруська сторона оголосила персоною нон ґрата і вислала українського дипломата, Україна, керуючись принципом взаємності, також вислала російського дипломата з країни", - сказала Беца.

При цьому в МЗС не уточнили прізвище висланого дипломата, а також його посаду.

20 листопада стало відомо, що Білорусь оголосила персоною нон ґрата радника посольства України Ігоря Скворцова через справу затриманого власкора Українського радіо Павла Шаройко.

У КДБ Білорусі заявили, що журналіст Шаройко нібито підтвердив, що "координацію його розвідувальної діяльності" здійснював Скворцов, якого в білоруському відомстві називають співробітником головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Вчора Скворцов залишив територію Білорусі.

Нагадаємо, посол України в Мінську Ігор Кизим заявляє, що не згоден із рішенням білоруської сторони про оголошення персоною нон грата співробітника українського посольства у Мінську Ігоря Скворцова, але не міг не виконати цього рішення.