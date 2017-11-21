Україна й ОАЕ домовились про співпрацю у виробництві літаків

ДП «Антонов» домовилося з Об’єднаними Арабськими Еміратами про співпрацю у виробництві літаків Ан-132 і Ан-70. Про це повідомила прес-служба державного концерну «Укроборонпром», до складу якого входить «Антонов».

Зокрема, державне підприємство «Антонов» уклало домовленості з партнерами з Об’єднаних Арабських Еміратів щодо постачання складових, організацію коопераційного виробництва та навчання технічного персоналу для реалізації фінальної частини програми Ан-132.

Ан-132D є першим літаком Антонова без російських комплектуючих. Наступним літаком, який буде створений у тісній міжнародній кооперації, стане модернізований Ан-70 – завдяки досягнутим під час виставки домовленостям він отримає нову авіоніку та позбавиться російських деталей.

«Про відповідну готовність взяти участь у модернізації літака заявили компанії з Королівства Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини», – повідомили в «Укроборонпромі».

Як відомо, ДП «Антонов» представило на виставці Dubai Air Show два транспортні літаки – літак-демонстратор Ан-132Д і військово-транспортний літак короткого злету та посадки Ан-70.

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