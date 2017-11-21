Україна заощадила 7 млрд кубів газу завдяки альтернативним джерелам, - Держенергоефективності

Завдяки введенню в експлуатацію значних потужностей для виробництва тепла не з газу, термомодернізації помешкань та зменшенню норм зі споживання газу, в Україні зекономили вже 7,2 мільярда кубометрів газу. Про це у коментарі журналістам повідомив керівник Держенергоефективності Сергій Савчук, повідомляє Укрінформ.

«Починаючи з 2014 року, такі категорії, як населення та бюджет, за два опалювальних сезони зекономили 7,2 млрд кубометрів газу за рахунок утеплення, заміщення та зменшення норм споживання», - сказав Савчук.

За його словами, Україна має йти шляхом створення котелень, що працюють на біологічному паливі, використовувати вітчизняне обладнання та спалювати вітчизняну деревину.

«З 2014 року таких котелень (на біопаливі - Ред.) з’явилося приблизно на 1650 МВт, але як правило ці котельні невеликі, потужністю 0,5-2 МВт, оскільки вони встановлюються при лікарнях, школах, дитсадках. Але цього року був ухвалений закон, що дозволив продавати тепло не з газу за тарифом, який прив’язаний до ціни газу. 10% дисконт (на тепло з біопалива порівняно з теплом з газу - Ред.) дає можливість міським бюджетам та населенню економити», - поінформував. Савчук.

Він зазначив, що нові можливості стимулюють інвесторів масштабувати уже існуючі проекти та заходити в інші міста.

«Відходи деревини є усюди, по всій Україні. Інвестор дивитиметься на приклади проектів, що уже працюють та повертають інвестиції. Якщо дві-три приклади таких котелень приживуться, за рік-два ми матимемо бум подібних проектів», - наголосив Савчук.

Він додав, що законодавче поле наразі сприяє залученню інвестицій: це і «зелений тариф», прив’язаний до євро, і можливість укладати довгострокові договори на продаж електричної енергії.

«Єдине що, нам необхідно монетизувати субсидії. Подивимося, як запрацює новий механізм надання субсидій, який працюватиме через виробника тепла. Якщо він спрацює добре, то я не бачу у цьому ринку проблем», - відзначив Савчук.