Україна збільшила експорт молочних продуктів до $226 млн

За підсумками 10 місяців поточного року Україна експортувала на зовнішні ринки молочних продуктів на суму $225,6 млн. Це в 1,7 рази, або на 73,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Такі дані повідомили в Асоціації виробників молока (АВМ).

Експорт сирів збільшився на 16,4% та склав 7,4 тис. тонн. Основним покупцем українського сиру за аналізований період став Казахстан - 48%, або $12,6 млн. Другим найбільшим ринком є Молдова — $6,3 млн, або 23,9% у структурі. До Єгипту за десять місяців було поставлено сиру на $2,9 млн (11% у структурі).

Імпорт сиру за 10 місяців зріс на 42,8% у натуральному виразі та склав 7,7 тис. тонн, в грошовому — зріс на 58,45%, до $35,6 млн

Експорт молочної сироватки за аналізований період склав 27,5 тис. тонн, що на 38,4% більше ніж торік. У вартісному виражені це склало $21,6 млн (+92,2%). Основним покупцем є Китай (46,7% всього експорту, або $10 млн).

Експорт масла збільшився в 2,5 рази, до 24,5 тис. тонн, що на 152% більше, ніж торік. Це принесло країні $96,8 млн, що в три рази більше, ніж було у 2016-му. Трійка найбільших покупців залишається незмінною: Туреччина ($18,2 млн), Марокко ($16,6 млн) та Нідерланди ($10 млн).

Імпорт масла скоротився в два рази і склав лише 470 тонн. В грошовому виразі імпорт скоротився на 17%, до $2,8 млн. Купують масло у: Нідерландів ($1,4 млн), Німеччини ($564 тис.) та Франції ($360 тис.).