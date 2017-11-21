В Україні вперше відзначають День десантника 21 листопада

Україна сьогодні, 21 листопада, вперше відзначає День десантника. Раніше святкування в країні відбувалося 2 серпня, так само, як у Росії, Білорусі, Казахстані та інших країнах СНД. Про перенесення святкування з серпня на листопад раніше повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Крім того, в рамках реформування Високомобільні десантні війська перейменовуються на Десантно-штурмові війська.

З нагоди святкування президент Петро Порошенко сьогодні візьме участь в урочистостях на Михайлівській площі, які розпочнуться о 9:00. Саме глава державою своїм указом може офіційно перенести святкування, однак відповідний документ поки не публікувався.

Раніше стало відомо, що українські десантники перестануть використовувати берети блакитного кольору - замість них будуть використовуватися головні убори, виконані в темно-бордовому кольорі. Зміни торкнуться і беретних знаків десантників - на них буде зображено купол парашута, як символ десантних підрозділів у всьому світі, крила Архистратига Михаїла і вогняний меч, яким він випалює скверну.

Згідно з наказом міністра оборони Степана Полторака від 20 листопада, для Десантно-штурмових військ, як і для інших родів військ, були затверджені нові правила носіння військової форми та її елементів.

Як відомо, 2 серпня поточного року в Україні, очевидно, востаннє відзначали "День ВДВ" 2 серпня.

Високомобільні десантні війська України є окремим родом військ, призначеним для ведення антитерористичних, миротворчих і спеціальних операцій, дій у тилу противника, а також для виконання завдань, які не можуть бути виконані іншими силами та засобами. У даний час командує підрозділом генерал-лейтенант Михайло Забродський

В Україні розташовані 25-а окрема повітряно-десантна бригада (Дніпропетровська область, смт Гвардійське), 45-а окрема десантно-штурмова бригада (Одеська область, м. Болград), 46-а окрема десантно-штурмова бригада (м. Полтава), чотири окремі аеромобільні бригади, розташовані в Миколаєві, Львові, Житомирі та Костянтинівці (Донецька область), а також 102-й окремий склад парашутно-десантної техніки (м. Житомир) та 199-й навчальний центр Високомобільних десантних військ (Житомирська область, с. Тетерівка).