Вшановуючи Небесну сотню, у Львові запустили сотню ліхтариків

Сьогодні, 21 листопада, декілька сотень людей зібрались на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку, щоб відзначити День гідності та свободи та вшанувати 4-ту річницю Революції гідності. Це місце вибране не випадково, адже саме чотири роки тому тут повстав львівський Євромайдан.

Спочатку відбулася екуменічна молитва за Україну та її героїв. Участь у ній взяли представники духовенства різних конфесій. Потім розпочалося громадське віче.

«Минає вже четверта річниця, а здається, ніби вчора він телефонував і кричав у трубку: «Вставай, не спи, слухай, як ми співаємо гімн України, як ми кричимо: «Слава Україні! Героям слава!» Саме це гасло збирало на Майдані мільйони людей, саме тоді весь світ довідався про велику державу Україну, про її народ. Люди, які стояли на Майдані, мріяли бачити Україну незалежною державою, мріяли про гідне життя. Ми віримо, що українська армія обов’язково переможе і Україна буде такою, якою мріяли її бачити Герої Небесної Сотні, Герої АТО», - сказала під час віче Леся Сеник, родичка Героя Небесної сотні Романа Сеника.

Потім на великому екрані почали демонструвати фотографії та відео із Революції гідності. Також згадали 22 Героїв Небесної сотні, які загинули на Майдані та були родом зі Львівщини. Людям коротко розповідали про їхнє життя, надії, сподівання.

Завершилися урочистості мистецькою акцією, під час якої у небо запустили сотню небесних ліхтариків. На кожному із них був зображений ангел як символ кожного, хто віддав своє життя під час Революції гідності.

Павло Паламарчук, Львів. Фото автора