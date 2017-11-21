Українського півзахисника дортмундської "Борусії" Андрія Ярмоленка визнано одним з найкращих футболістів чемпіонату Німеччини. Ярмоленко за середніми оцінками, які виставляються за кожну гру, займає 10 місце, повідомляє Kicker.

Футболіст збірної України в середньому отримує за матч оцінку 2,71, за п'ятибальною системою, де найвищою оцінкою є 1. Інший український легіонер - Євген Коноплянка, який грає за "Шальке", у списку лише 62-й, із середнім балом 3,17.

З показником 2,38 на першому місці розташувався хавбек «Байєра» Леон Бейлі, на другій позиції з оцінкою 2,50 - півзахисник «Баварії» Кінгслі Коман, третій - голкіпер «Хоффенхайма» Олівер Бауманн - 2,58.

Ярмоленко у нинішньому сезоні у чемпіонаті Німеччини провів 8 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. У активі Коноплянки 12 матчів, 1 гол та 2 асисти.