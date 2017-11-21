Єдиний на Луганщині перехід через лінію розмежування є небезпечним, - Хуг

Дерев'яний перехід у Станиці Луганській на місці зруйнованого мосту є небезпечним для використання.

Про це заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александер Хуг, передає прес-служба місії у Facebook.

"Стан дерев'яних рамп на мосту швидко погіршується, загрожуючи цивільним особам, а також спостерігачам місії. Необхідно терміново зробити перехід менш небезпечним. З настанням зими закликаю всіх активізувати зусилля та надати пріоритет безпеці цивільного населення", - сказав Хуг.

Небезпека використання дерев'яного переходу посилилася, зокрема, через погіршення погодних умов.

Пішоходний дерев'яний перехід у Станиці Луганській є єдиним місцем для перетину лінії розмежування в Луганській області.