Єльченко в Радбезі ООН розповів про рабство і торгівлю людьми на Донбасі

Українська держава робить рішучі кроки в боротьбі з торгівлею людьми та досягла певного прогресу, однак у непідконтрольних уряду окупованих регіонах Донбасу ця ситуація особливо ускладнилась.

Про це заявив у вівторок під час засідання Ради безпеки ООН постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, повідомляє Укрінформ.

"Україна приєдналася до основних міжнародно-правових документів щодо боротьби з торгівлею людьми і, як я вже зазначив, має міцну національну законодавчу базу для подолання цього ганебного явища. Проте дозвольте наголосити: зараз усі ці документи не можуть бути належним чином реалізовані в непідконтрольних уряду районах моєї країни", - заявив український представник.

Він нагадав, що російська агресія примусила 2 млн людей стати переміщеними особами. "Це населення є особливо вразливим до експлуатування. У районах, підконтрольних Росії та її ставленикам на Донбасі, ситуація стала особливо складною", - підкреслив Єльченко.

Він уточнив, що переміщені особи часто стають жертвами торгівлі людьми, "а деякі українці піддаються примусовій праці на окупованій території, часто через тортури".

Водночас, зазначив представник України, ці випадки залишаються здебільшого невирішеними через відсутність як безпечного доступу, так і належної уваги з боку міжнародних організацій, зокрема, Місії з моніторингу прав людини в Україні, а також ЮНІСЕФ та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Тому, за словами дипломата, істотне значення для України має підзвітність та кримінальне переслідування осіб, винних у торгівлі людьми. "Високий рівень безкарності цих злочинів на непідконтрольних українському уряду територіях, є неприйнятним", - наголосив Єльченко.

Він зауважив, що торгівля людьми є грубим порушенням прав людини, злочином проти гідності та честі людини. "Успіх нашої спільної боротьби з цією проблемою вимагає зусиль усіх зацікавлених сторін", - підкреслив постійний представник України при ООН.