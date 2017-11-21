За шість років конфлікту у Сирії загинули понад 26 тис. дітей, - правозахисники

З початку збройного конфлікту в Сирії в березні 2011 року загинули не менше 26 446 дітей, йдеться в доповіді Сирійської правозахисної організації (SNHR).

Згідно даним правозахисників, з березня 2011 року по 20 листопада 2017 року через дії сирійської урядової армії і її союзників загинула 21 631 дитина, включаючи 186 дітей, загиблих в результаті хімічних атак. 209 дітей загинули в результаті прямих атак сирійських військ, в тому числі з використанням касетних боєприпасів. Через блокади, введені сирійськими силовиками, загинуло не менше 289 дітей.

У доповіді SNHR зазначається, що починаючи з 30 вересня 2015 року, через удари російських союзників загинули не менше 1529 дітей.

Ще 711 сирійських дітей були вбиті в результаті неприцільних обстрілів з боку бойовиків Ісламської держави або були ними страчені.

Жертвами авіаударів міжнародної коаліції на чолі з США з вересня 2014 року в Сирії стали щонайменше 723 дитини, говориться в звіті SNHR.