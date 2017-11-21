Життя кожної 20-ї дитини у світі погіршилося внаслідок повстань та конфліктів, - ЮНІСЕФ

Внаслідок повстань, конфліктів та неефективного державного управління, якість життя кожної дванадцятої дитини у світі погіршилася. Такі дані цифри публікує Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) у звіті, опублікованому в понеділок, 20 листопада, до Всесвітнього дня дитини, повідомляє DW.

"У той час, як останнє покоління мало широке, безпрецедентне підвищення стандартів життя для більшості дітей планети, той факт, що забута меншість серед дітей була виключена з цього процесу, (...) є прикрою несправедливістю", - заявив директор відділу комунікацій, досліджень та політики ЮНІСЕФ Лоуренс Ченді.

Близько 180 мільйонів дітей у 37 країнах світу нині мають більші шанси жити в бідності, не навчатися в школі та загинути внаслідок насильства, ніж це було 20 років тому.

Згідно з даними звіту у 14 країнах світу - включно з Камеруном, Замбією і Зімбабве - зросла частка людей, які живуть на менше, ніж 1,9 долара США на день. Зниження відвідуваності шкіл спостерігається у 21 країні, зокрема в Танзанії і Сирії.

Водночас зростання кількості смертей дітей внаслідок насильства зафіксовано в 19 країнах, серед яких Україна, ЦАР, Ірак, Лівія, Південний Судан, Сирія та Ємен - в усіх цих країнах тривають збройні конфлікти, наголошують у ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, кожну сьому хвилину в світі гине дитина внаслідок скоєного проти неї насильства.