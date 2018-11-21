Більшу частину з 4700 злочинів проти активістів Євромайдану розкрито,– Горбатюк

Більшу частину з 4 700 злочинів проти активістів Євромайдану розкрито.

Про це, під час брифінгу в Києві 21 листопада, повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає Радіо Свобода.

За його словами, на причетність до злочинів перевіряється 15 тисяч осіб, проведено 30 тисяч слідчих дій. Горбатюк уточнив, що під розкриттям має на увазі встановлення обставин злочину, його виконавців і організаторів.

У справах Майдану підготовлено та вручено підозри 442 особам, до суду передано 279 обвинувальних актів. Під вартою перебувають 13 підсудних. Винесено вироки 52 особам, із яких дев’ятьох засуджено до позбавлення волі.

Безпосередньо за вбивство мітингувальників вручено підозри 56 особам.