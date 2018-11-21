Brexit: Меркель очікує рішення щодо Гібралтару у неділю

Німеччина підтримає угоду про вихід Великої Британії з Європейського союзу та сподівається, що спірне питання Гібралтару буде вирішене до неділі.

Із такою заявою у середу, 21 листопада, виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Reuters.

"Ми знаємо, наскільки важкі дискусії тривають у Британії, але я можу сказати, що ми підтримуємо цю угоду про вихід", - сказала Меркель в середу в ході промови під час обговорення бюджету в німецькому парламенті.

"У нас все ще є заперечення з боку Іспанії. Я не можу сказати точно, як ми вирішимо цю проблему, але я сподіваюся, що вона буде вирішена до неділі", - зазначила канцлер Німеччини.