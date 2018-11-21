Я — для того, щоб голос мого народу достойно вів свою партію в багатоголосому хорі світової культури.
Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Brexit: Меркель очікує рішення щодо Гібралтару у неділю

21 листопада, 2018 - 13:15
Фото: AFP

Німеччина підтримає угоду про вихід Великої Британії з Європейського союзу та сподівається, що спірне питання Гібралтару буде вирішене до неділі.

Із такою заявою у середу, 21 листопада, виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Reuters.

"Ми знаємо, наскільки важкі дискусії тривають у Британії, але я можу сказати, що ми підтримуємо цю угоду про вихід", - сказала Меркель в середу в ході промови під час обговорення бюджету в німецькому парламенті.

"У нас все ще є заперечення з боку Іспанії. Я не можу сказати точно, як ми вирішимо цю проблему, але я сподіваюся, що вона буде вирішена до неділі", - зазначила канцлер Німеччини.

Новини партнерів

Loading...