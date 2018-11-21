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Британія розмістить в Україні додаткові війська та корабель ВМС, - ЗМІ

21 листопада, 2018 - 09:40
Фото Reuters

Велика Британія збільшить військову підтримку України у той час, як країна продовжує боротися з російською агресією.

Із такою заявою у середу виступить британський міністр оборони Гевін Вільямсон, передає видання The Daily Telegraph.

За повідомленням видання, Британія розмістить в Україні додаткові війська та корабель Королівського флоту "для захисту свободи та демократії".

Британські військові, зокрема, тренуватимуть українські спецпідрозділи та морських піхотинців. Крім того,в регіоні буде розміщений багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки ВМС Великої Британії Echo з екіпажем у складі 72 осіб.

"Поки Україна зіштовхується з російськими агресивними діями, вона знайде рішучого партнера у Сполученому Королівстві", - заявить міністр оборони Великої Британії.

"Продовжуючи співпрацювати, чи то шляхом підготовки навчальних програм, чи військових навчань, ми допомагаємо Україні стати на захист нашої свободи і демократії", - цитує видання промову міністра.

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