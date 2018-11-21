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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Чалий каже про продовження інформаційної атаки на нього

21 листопада, 2018 - 20:27
Фото з архіву "Дня"

Проти посла України у США Валерія Чалого та проти посольства України було здійснено дві чергові спроби інформатак, які провалилися.

Про це посол написав на своїй сторінці у Facebook.

"Хроніка змагань за останні дні на американському інформаційному фронті: дві спроби атак на мене і посольство України в США за тими ж шахрайськими схемами. Провалені", - написав Чалий.

Натомість, нагадав він, ще два американські штати визнали Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом.

"Рускій мір" викидає гроші на вітер. Ну і добре: витратять більше ресурсів тут - менше залишиться на найманців та зброю, якою вбивають наших", - сказав посол.

Джерело: День

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