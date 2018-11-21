Ган: Вибір українців на Майдані вже приніс свої результати

Українське громадянське суспільство своїми діями викликає захоплення, його здатність до самоорганізації є дивовижною. ЄС і надалі підтримуватиме вибір українців, зроблений п’ять років тому на Майдані.

На цьому під час відеозвернення до учасників заходу з відзначення 5-ї річниці Революції Гідності у Варшаві наголосив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган, повідомляє Укрінформ.

"Українське громадянське суспільство захоплює, його здатність організуватися і боротися всупереч усьому є дивовижною. З боку ЄС ми продовжуватимемо виконувати наші обіцянки і підтримуватимемо ваш вибір", - підкреслив Ган.

Він наголосив, що п’ять років тому українці вийшли на вулиці з протестом, продемонструвавши свій вибір європейського майбутнього країни, незважаючи на холод, переслідування і втрати людських життів.

За його словами, вибір українців на Майдані сьогодні вже приніс свої результати.

"Угода про асоціацію і зону вільної торгівлі привела до зростання торгівлі майже на 30%, і все ще є великий потенціал для розвитку. У 2017 році почав діяти безвізовий режим, і вже понад півмільйона українців скористалися цим", - зазначив єврокомісар.

Він додав, що зараз у відносинах ЄС з Україною діє програма обміну студентами Erasmus+, якою в 2015-2017 роках скористалися понад 5 тисяч студентів та викладачів з понад 140 українських вишів. На переконання європейського політика, відносини між Україною і ЄС "стають сильнішими і глибшими на всіх рівнях". Він звернув увагу, що з 2014 року ЄС виділив понад 11 млрд євро позик і грантів для допомоги Україні у проведенні реформ.

"Ми підтримуємо реформу в управлінській сфері, у сфері децентралізації, боротьби з корупцією, відновлення економіки, енергоефективності і розвитку громадського сектору в Україні", - звернув увагу політик.

Ган підкреслив, що ЄС також допомагає людям, які постраждали від конфлікту на сході України, допомагає тимчасово переміщеним людям, а також тим, хто живе у прифронтовій зоні.

"Наскільки ми можемо оцінювати з нашої перспективи, за останні п’ять років Україна зробила більше, ніж на попередні понад 20 років. І це незважаючи на втрати життів на Донбасі та незаконну анексію Кримського півострова", - підкреслив єврокомісар.

Він звернув увагу на те, що після колапсу 2015 року почала розвиватися економіка України, в Україні запрацювала система публічних закупівель Prozorro, яка допомогла зберегти бюджету країни понад мільярд євро.

"Боротьба з корупцією не є легкою, але з нашого боку ми не зупинимося і завдяки нашій підтримці ми побачимо створення Вищого антикорупційного суду в найближчій перспективі", - звернув увагу єврокомісар.

Ган зазначив, що успішно діє зона вільної торгівлі між Україною і ЄС.

"Ми бачимо все більше і більше українських продуктів на полицях супермаркетів країн ЄС", - наголосив він.

Як підкреслив єврокомісар, ЄС продовжуватиме підтримувати європейський вибір українців."Ми хочемо продовжувати підтримку вас у проведенні реформ. Ми також передбачимо більші кошти на участь українців у програмі Erasmus+ і допоможемо вам в реформуванні системи освіти", - зазначив Ган.

Він підкреслив, що в Євросоюзі хочуть, аби більше професіоналів приїжджали з України до ЄС для вивчення функціонування системи освіти, охорони здоров’я, і після повернення в Україну вони втілювали побачене в життя.