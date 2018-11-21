Газета "День" назвала лауреата ювілейної Премії імені Джеймса Мейса

Сьогодні, 21 листопада 2018 року, уже вдесяте (!) відбувається вручення Премії «За громадянську позицію в галузі публіцистики» імені Джеймса Мейса газетою «День».

І цьогорічним лауреатом Премії імені Джеймса Мейса стала журналістка, телеведуча, постійна авторка «Дня» Лариса Волошина.

«Лауреатом премії стає Лариса Волошина, гідна й достойна журналістка. Давно помітив її публіцистику, її стиль без барокових й постмодерніських прикрас. Це завжди по суті, це політична, жорстка публіцистика з твердою позицією», - сказав Голова Наглядової ради з присудження премії імені Джеймса Мейса Юрій ЩЕРБАК.

Він підкреслив, що публіцистика сьогодні стоїть на передньому краю.

«Якщо не буде публіцистики газети "День", лауреатів премії, можемо програти інформаційну війну», - сказав Щербак.

«Ще коли тільки починалася війна, ми говорили, що нас не задовольняє сервільність більшості журналістів. Ми почали дивитися навколо, шукати нові імена, цікаві спостереження. А Лариса Волошина вже тоді, ще в Криму, багато робила, щоб Крим був український і була загальна національна єдність», - підкреслила головний редактор газети «День» Лариса ІВШИНА.

«Газета «День» – найкраще, що є в українській журналістиці. Це той майданчик, де можна говорити й бути почутим. Символічно, що сьогодні всі зайняли свої місця і маємо один стільчик порожній – для Джеймса Мейса. Я познайомилася з його працями вже після його смерті. Бо помітила агресію щодо теми Голодомору. І кримські татари, і євреї в Криму вважали себе жертвами тоталітарного режиму. З українцями не так, йшло применшення. Я стала шукати цьому пояснення і натрапила на працю Джеймса Мейса «Ваші мертві обрали мене…» Завдання українських інтелектуалів сьогодні – допомагати українцям повертатися до власної національної ідентичності», - сказала Лариса Волошина.

Сертифікат на 25 тисяч гривень лауреатці передав меценат премії Михайло Поживанов, голова громадської організації «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право».

За десять років жодним чином не втратив сили вражаючий образ і водночас єдино моральна модель поведінки, запропонована Мейсом — Свічка пам'яті. Запалена увечері скорботного дня у вікні — і навіки в душі.

Відзнаку одержували журналісти, історики, філософи, громадські та культурні діячі: Ігор Лосєв (2009), Ігор Сюндюков (2010), Сергій Грабовський (2011), Олександр Палій (2012), Петро Кралюк та Володимир Бойко (2013), Валентин Торба (2014), Іван Капсамун (2015), Сергій Тримбач (2016) і Наталя Іщенко (2017)