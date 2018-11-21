Єврокомісія сьогодні висловить незадоволення Грузії щодо безвізу, - ЗМІ

Європейська комісія у середу висловить Грузії своє незадоволення виконанням умов візової лібералізації.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

“Уряд Грузії проведе в Брюсселі робочий ланч з комісією сьогодні. Комісія порушить питання візової лібералізації, деякі країни-члени досі незадоволені Грузією. Не час для механізму припинення, але „попереджувальні лампочки“ вже оранжевого кольору”, — написав Р.Йозвяк.