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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Канадський парламент вшанував жертв Голодомору

21 листопада, 2018 - 09:25
Фото Twitter/Harjit Sajjan

На заході були присутні і двоє свідків Голодомору, які спільно запалили свічу пам’яті.

У федеральному парламенті Канади в Оттаві відбувся офіційний захід у зв'язку з 85 роковинами Голодомору в Україні.

Прийом відвідали лідери української громади, дипломати, депутати від різних партій та три федеральні міністри.

Звернення від уряду Канади озвучив міністр оборони Харджит Саджан. Він згадав про значний внесок вихідців з України у становлення і розвиток Канади і закликав ніколи не дозволити подібному на Голодомор жахіттю повторитися.

У свою чергу посол України в Канаді Андрій Шевченко подякував канадцям за збереження української культурної спадщини, часто недоступної мешканцям радянської України. Він нагадав, що перший у світі пам’ятник жертвам Голодомору був встановлений у канадській провінції Альберта за 30 років до того, як подібний монумент з’явився у Києві. 

Нагадаємо, Канада стала першою державою, яка визнала Голодомор актом геноциду українців ще у 2008 році. Відтоді у парламенті країни регулярно проходять офіційні заходи у зв'язку з роковинами тих жахливих подій. 

Джерело: Укрінформ

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