Канадський парламент вшанував жертв Голодомору

На заході були присутні і двоє свідків Голодомору, які спільно запалили свічу пам’яті.

У федеральному парламенті Канади в Оттаві відбувся офіційний захід у зв'язку з 85 роковинами Голодомору в Україні.

Прийом відвідали лідери української громади, дипломати, депутати від різних партій та три федеральні міністри.

Звернення від уряду Канади озвучив міністр оборони Харджит Саджан. Він згадав про значний внесок вихідців з України у становлення і розвиток Канади і закликав ніколи не дозволити подібному на Голодомор жахіттю повторитися.

Tonight, we gathered to commemorate the Holodomor Memorial and remember the millions of Ukrainians who lost their lives during that brutal genocide. Canada is unwavering in its support and friendship to Ukraine and its people. #SlavaUkraini pic.twitter.com/zBS7PiRXWp

— Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) 21 ноября 2018 г.