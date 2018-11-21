Я — для того, щоб голос мого народу достойно вів свою партію в багатоголосому хорі світової культури.
Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Кількість жертв пожеж у Каліфорнії зросла до 84 людей

21 листопада, 2018 - 10:45
Фото Reuters

Кількість загиблих у результаті природних пожеж в американському штаті Каліфорнія зросла до 84 осіб.

Про це повідомляє УНН.

"Згідно з даними департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, дві жахливих пожежі, які обидві почалися на початку цього місяця, забрали в цілому 84 життів", - пише видання.

Американські чиновники заявили, що щонайменше 64 з останків були ідентифіковані.

Переважна більшість смертей - 81 - були пов'язані з пожежею Camp Fire в окрузі Б'ютт у Північній Каліфорнії, що зробило його найбільш смертоносною і найбільш руйнівною лісовою пожежею в історії штату.

Крім того, понад 800 осіб вважаються зниклими безвісти.

Як повідомлялося раніше, жоден українець не постраждав.

 

Джерело: УНН

Більше новин

З космодрому Куру запустили ракету з українським двигуном
Франція ухвалила закони проти фейкових новин
Британія розмістить в Україні додаткові війська та корабель ВМС, - ЗМІ
Канадський парламент вшанував жертв Голодомору
США обмежили обмін інформацією з МВС Австрії через проросійську партію
У Бостоні заборонять поліетиленові пакети

Новини партнерів

Loading...