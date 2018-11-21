Країни Європи висловили підтримку українцям до річниці Майдану

Голови МЗС Німеччини та Литви, а також МЗС Естонії висловили свою підтримку українцям з нагоди 5-ої річниці Революції гідності.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Берлін не забув сподівань людей, які вийшли 5 років тому на Майдан Незалежності.

"П'ять років тому тисячі українців вийшли на Майдан у Києві, щоб використати своє демократичне право: вони підняли свій голос за правову державу та за вільну і суверенну Україну", - зазначив німецький дипломат.

Маас наголосив, що у Берліні також "не забули страждання, які українцям довелось терпіти впродовж останніх п’яти років – понад сотня людей загинули під час протестів, а кілька тисяч загинули внаслідок конфлікту на Сході України".

"До сьогодні на Донбасі щодня лунають постріли. Тому ми і надалі рішуче виступатимемо за мир і територіальну цілісність України. І ми будемо продовжувати підтримувати український уряд у впровадженні реформ, задля покращення життя людей", - наголосив Гайко Маас.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс підкреслив, що Україна, попри значні проблеми, таки досягла значних успіхів.

"Я вітаю українців з Днем гідності і свободи. Через 5 років після Майдану тисячі людей продовжують чинити опір агресору і жертвують життям заради європейського майбутнього своєї країни. Незважаючи на проблеми, що залишилися, Україна досягає великих успіхів. Литва разом з вами", - написав у Twitter голова МЗС Литви.

У МЗС Естонії зазначили, що в річницю Революції гідності згадують усіх загиблих.

"Сьогодні минають 5 років від початку Майдану, коли українці зробили сміливий крок до європейських цінностей. Естонія підтримує український народ і пам'ятає всіх тих, хто віддав своє життя, захищаючи цінності демократії, свободи та відкритості", - йдеться у повідомленні МЗС Естонії у Twitter.