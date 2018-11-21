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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Лоукостер "SkyUp" запустив продажі квитків по Україні

21 листопада, 2018 - 18:52
Фото Еспресо.TV

Авіакомпанія SkyUp, яка позиціонує себе як національний лоукостер, запустила продажі квитків на внутрішні рейси за ціною від 500 гривень в одну сторону.

Про це повідомляє avianews.com.

Згідно з оприлюдненим розкладом, польоти між Києвом і Одесою стартують з 2 червня 2019 року і будуть виконуватися двічі на тиждень по середах і неділях.

З аналогічним розкладом будуть запущені рейси між Одесою і Харковом.

Мінімальна ціна квитка в одну сторону - від 500 грн з урахуванням перевезення тільки 7 кг ручної поклажі.

Вартість авіаквитка з включеним багажем до 23 кг починається від 800 грн в один бік.

Наразі SkyUp виконує чартерні рейси в інтересах туроператора Join UP!

Зараз флот лоукоста складається з двох Boeing 737-800 і одного Boeing-737-700. До кінця року авіаперевізник має намір розширити свій парк за рахунок ще одного Boeing 737-800 і одного Boeing 737-700.

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