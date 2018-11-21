Німеччина не забула страждань, яких зазнали українці за 5 років, - Маас

Хайко Маас пообіцяв, що Німеччина продовжить підтримувати українські реформи

Німеччина не забула надій українців, які п'ять років тому вийшли на Майдан на підтримку європейського курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Хайко Мааса з нагоди Дня гідності і свободи.

За словами Мааса, Німеччина продовжить докладати зусиль для досягнення миру і забезпечення територіальної цілісності України. Він також зазначив, що п'ять років тому українці вийшли на Майдан, щоб підтримати європейський курс.

"П'ять років тому тисячі українців вийшли на Майдан у Києві, щоб реалізувати своє демократичне право: вони підняли свій голос за правову державу і за вільну і суверенну Україну. Ми не забули надій цих людей", - заявив Маас.

Міністр також додав, що не забуті і "страждання, які українцям довелось терпіти за останні п'ять років - більше сотні людей загинули під час протестів, а кілька тисяч загинули внаслідок конфлікту на сході України". Ще й нині на Донбасі стріляють щодня, вказав він.

За словами Мааса, Німеччина і надалі рішуче виступатиме за мир і територіальну цілісність України.