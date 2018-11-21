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Німеччина не забула страждань, яких зазнали українці за 5 років, - Маас

21 листопада, 2018 - 10:15
Фото Reuters

Хайко Маас пообіцяв, що Німеччина продовжить підтримувати українські реформи

Німеччина не забула надій українців, які п'ять років тому вийшли на Майдан на підтримку європейського курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Хайко Мааса з нагоди Дня гідності і свободи.

За словами Мааса, Німеччина продовжить докладати зусиль для досягнення миру і забезпечення територіальної цілісності України. Він також зазначив, що п'ять років тому українці вийшли на Майдан, щоб підтримати європейський курс.

"П'ять років тому тисячі українців вийшли на Майдан у Києві, щоб реалізувати своє демократичне право: вони підняли свій голос за правову державу і за вільну і суверенну Україну. Ми не забули надій цих людей", - заявив Маас.

Міністр також додав, що не забуті і "страждання, які українцям довелось терпіти за останні п'ять років - більше сотні людей загинули під час протестів, а кілька тисяч загинули внаслідок конфлікту на сході України". Ще й нині на Донбасі стріляють щодня, вказав він.

За словами Мааса, Німеччина і надалі рішуче виступатиме за мир і територіальну цілісність України.

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