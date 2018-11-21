Парламент Британії не підтримає Brexit без угоди, - міністр

Парламент Британії не підтримає вихід країни з ЄС без угоди про майбутні відносини з Брюсселем.

Про це заявила міністр праці та у справах пенсій Ембер Радд, повідомляє Reuters.

"Я вважаю, що парламент, Палата громад, зупинить відсутність угоди... У Палаті громад немає більшості, щоб таке (схвалення Brexit без угоди - ред.) сталося", - йдеться у повідомленні.

Ембер Радд, яка повернулася в уряд після відставки з посади глави МВС минулого тижня, закликала законодавців підтримати угоду Brexit, зазначивши, що парламент не затвердить варіант виходу з ЄС без угоди.

Вона також спростувала перспективу проведення другого референдуму.

Як повідомлялося, на початку цього тижня міністри всіх 27 держав-членів Європейського Союзу підтримали чорновий варіант угоди з Великою Британією про умови виходу країни з блоку.