Під Києвом пройдуть середньовічні баталії

Древній Київ в Князівстві Київська Русь (Київська обл., с. Копачів) запрошує дорослих і дітей 24 і 25 листопада здійснити захоплюючу подорож на тисячу років назад в епоху Київської Русі та відкрити для себе життя середньовічного міста. У суботу гостей чекають видовищні середньовічні бої кращих спортсменів України, а в неділю можна буде по-справжньому насолодитися стародавніми забавами та виступами коней неймовірної краси. А доповнять відпочинок гарячі страви на відкритому вогнищі, тепла корчма, музеї та прогулянки на конях.

У суботу, 24 листопада, в Древньому Києві буде по-справжньому спекотно! Адже тут, в повномасштабному середньовічному місті, можна буде побачити останнього раз в цьому році лицарські баталії, адже в цей день відбудуться Фінальні поєдинки Міжрегіонального турніру з середньовічного бою «Витязь Київського Дитинця». Протягом року проходили відбіркові етапи цього турніру, щоб у складній, але видовищній боротьбі виявити найсильніші команди, які будуть гідні вийти до фіналу.

Чотири найсильніші команди України вдягнуть лицарські обладунки, візьмуть до рук середньовічну зброю, виготовлену в точній відповідності до історичних зразків, та зійдуться в справжніх середньовічних баталіях, демонструючи свою майстерність в новому, але неймовірно видовищному виді спорту – середньовічному бою. Це будуть не постановочні бої, а справжні повноконтактні битви. Потужний заряд адреналіну гарантований!

Також в цей день гостей Древнього Києва очікує жива історія і велична середньовічна архітектура, насичена розважальна програма: театралізовані постановки, виступи кінно-трюкового театру, живий вокал, інтерактивні ігри.

25 листопада Древній Київ в Князівстві Київська Русь запрошує всіх на шоу-програму «Зима стукає в ворота». В цей останній осінній вихідний день жителі Древнього Києва підготували для своїх гостей безліч забав, аби проводити осінь та підготуватися до зустрічі зими за традиціями наших предків та від душі повеселитися.

У Древньому Києві гості побачать унікальну дерев'яну оборонну стіну «заборолу» - найдовшу реконструйовану оборонну споруду, що не має аналогів у всьому світі. А також такі шедеври середньовічної архітектури, як: Михайлівські ворота (висотою 21 метр), дерев'яну Василівську церкву X століття, Терем Ярослава Мудрого, Ярославові ворота, князівські трибуни та оглядові вежі, садиби киян X-XIІ століть та багато іншого. Можна буде відвідати музеї історичного костюма, середньовічної музики і дерев'яного зодчества, експозиції облогової техніки, кораблебудування, середньовічну катівню.

Справжньою перлиною не тільки Древнього Києва, а й сучасної України, є колекція унікальних коней історичних порід, зібраних з усього світу в Князівстві. Всі ці породи були виведені тисячі років тому. Побувавши в Древньому Києві, можна уявити, на якому коні мчав в бій Олександр Македонської, Дарій Великий або Чингісхан,. Відвідувачі зможуть дізнатися багато цікавих фактів про коней, підійти до них і погладити, сфотографуватися з ними та проїхатися верхи або в екіпажі.

У неділю, 25 листопада коні будуть головними «зірками програми», звичайно, в тандемі людьми, акторами-каскадерами. Актори кінно-трюкового та пішого театрів представлять глядачам театралізовані постановки на давньослов'янську тематику. Крім цього кінні лучники з Княжої дружини влаштують турнір з верхової стрільби з лука. Таке яскраве видовище можна побачити тільки в Князівстві!

Також відвідувачі зможуть взяти участь у веселих іграх, конкурсах, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах. Дізнатися багато нового та цікавого про життя наших предків можна, відвідавши майстер-класи з володіння середньовічною зброєю.

Любителів екстриму чекають канатний спуск «Політайло» над Лісовим озером та швидкісна гірка «Змій Горинич». Діток очікує канатний куб-лабіринт «Мишоловка».

І звичайно, гості Древнього Києва зможуть скуштувати смачних страв і напоїв, приготованих як за середньовічними, так і за сучасними рецептами, в Княжій корчмі та в альтанках. Для тих, хто захоче продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на нічліг в будинку готельного типу «4 кімнати» або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Нагадаємо, з 16 по 19 травня 2019 року в Князівстві Київська Русь пройде Чемпіонат світу з середньовічного бою «World Championship IMCF - 2019», який збере понад 1000 бійців з 40 країн світу. Подія такого масштабу пройде в Україні вперше!

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма: з 13:30 до 18:00.

Князівство Київська Русь розташоване недалеко від Києва - в 45 хвилин їзди - в с. Копачів, Обухівський район, Київська обл.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 24 листопада - 200 грн., 25 листопада - 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., дошкільнятам - безкоштовно. Увага, акція! З 10 по 25 листопада 2018 року Князь Київський Володимир підготував подарунок - можливість удвічі дешевше відпочивати. Купуйте два квитки для дорослих за ціною одного!

Маршрутки з Києва курсують від ст..метро «Видубичі», див. розклад на сайті.

Детальніше на сайті: parkkyivrus.com