Порошенко вніс до ВР законопроект про перейменування Дніпропетровської області

Президент пропонує перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Так, Порошенко вніс на розгляд парламенту законопроект "Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)", яким передбачається перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську.

"Процедура зміни назви області передбачає поправки до Конституції. Аналіз показує, що за Дніпровську область проголосує понад три сотні депутатів. Потрібен не піар, а результат - тобто остаточне завершення декомунізації. Дніпропетровська область стане Дніпровською, а місце Петровського - на смітнику історії. Керуючись цією логікою, подав до Верховної ради законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську", - зазначив Порошенко.