Посольство України у США закликає Amazon зняти з продажу товари із символікою ДНР

Українське посольство в США звернулося до засновника Amazon Джефа Безоса "з наполегливим закликом" припинити продаж товарів з символікою так званої "ДНР".

Про це йдеться в повідомленні, поширеному на сторінці дипустанови в Facebook.

"Для десятків мільйонів українців по всьому світі так звана Донецька народна республіка - це дещо більше, ніж просто незаконне або невизнане утворення. Понад 11 тисяч людей загинули у цій війні", - сказано в зверненні.

"Вважаємо, що продаж товарів із символікою так званої "ДНР" - терористичної організації, проти агресивної поведінки якої виступає міжнародна спільнота і США зокрема, - не несе в собі жодних закликів до миру і поваги до людського життя, а натомість підтримує пропаганду Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосили у посольстві.

Українські дипломати додали, що аналогічну вимогу направили й до керівництва ще одного гіганта онлайн-торгівлі, компанії eBay.

В посольстві запевнили, що вже привернули до ситуації увагу органів американської влади, зокрема Державного департаменту, Міністерства торгівлі і Міністерства фінансів.